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Москва отложила закупки на 13 млрд рублей для благоустройства

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы временно отказалась от закупок на 13 млрд рублей для программ городского благоустройства, сообщил через пресс-службу мэрии заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сейчас совсем другие приоритеты", отметил он.

Он отметил, что эти закупки были запланированы в декабре 2019 года. В целом план будущих закупок города корректируется, по ранее заключенным контрактам мэрия обещает все выплатить.

Ефимов напомнил, что благоустройство было приостановлено с 11 апреля, продолжаются только работы по дезинфекции улиц и дворов и по ликвидации аварий.

"Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег", - сказал он.

Москва Владимир Ефимов коронавирус

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