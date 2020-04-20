В Москве перестали монтировать новую подсветку зданий

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве из-за коронавируса временно прекратили монтировать новые системы архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

Решение о возобновлении таких работ будет принято по ситуации.

Ранее Бирюков говорил, что в городе с 11 апреля приостановлены все работы по благоустройству.

15 апреля в мэрии сообщили, что временно отказались от заказа работ по благоустройству на общую сумму 13 млрд рублей, и объяснили, что "сейчас совсем другие приоритеты".