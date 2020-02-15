Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:57

Парк Северного речного вокзала в Москве благоустроят до 1 сентября

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комплексные работы на территории площадью около 40 гектар, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города", - сказал он.

По его информации, к осени будут благоустроены пешеходные пространства вдоль 17 причальных стенок Северного речного вокзала, построенных в 1937 году.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ходе благоустройства парка Северного речного вокзала будут восстановлены два фонтана, построенные также в 1937 году. Кроме того, на этой территории появятся 25 объектов торговли и общественного питания, каток, около десятков спортивных объектов.

По информации Бирюкова, после благоустройства на территории парка будет высажено около семи тысяч крупномерных деревьев и примерно 52 тыс. кустарников.

Заммэра добавил, что в работах занято около 2,5 тыс. человек и порядка 500 единиц различной техники.

Москва

Новости

МЧС не обнаружило превышения норм радиации в районе стройки Юго-восточной хорды

Очередь на пикет против приговора по "делу Сети" выстроилась у здания ФСБ в Москве

Упавший под поезд на "серой" ветке московского метро мужчина погиб

Упавший под поезд на "серой" ветке московского метро мужчина погиб

Движение на "серой" ветке метро в Москве прервано из-за падения пассажира

В Подмосковье задержали женщину, бросившую ребенка у станции столичного метро

В Подмосковье задержали женщину, бросившую ребенка у станции столичного метро

Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Марьина Роща"

Дело Егора Жукова

Мосгорсуд подтвердил приговор Егору Жукову и помиловал лягушек

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

На МЦД по просьбе пассажиров переименуют 14 станций

На МЦД по просьбе пассажиров переименуют 14 станций

По факту суицида экс-сотрудника ФСИН в московском суде завели уголовное дело

По факту суицида экс-сотрудника ФСИН в московском суде завели уголовное дело
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');