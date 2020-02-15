Парк Северного речного вокзала в Москве благоустроят до 1 сентября

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комплексные работы на территории площадью около 40 гектар, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города", - сказал он.

По его информации, к осени будут благоустроены пешеходные пространства вдоль 17 причальных стенок Северного речного вокзала, построенных в 1937 году.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ходе благоустройства парка Северного речного вокзала будут восстановлены два фонтана, построенные также в 1937 году. Кроме того, на этой территории появятся 25 объектов торговли и общественного питания, каток, около десятков спортивных объектов.

По информации Бирюкова, после благоустройства на территории парка будет высажено около семи тысяч крупномерных деревьев и примерно 52 тыс. кустарников.

Заммэра добавил, что в работах занято около 2,5 тыс. человек и порядка 500 единиц различной техники.