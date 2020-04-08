Собянин призвал не сворачивать строительство жилья, дорог и метро в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в условиях пандемии нужно продолжить строительство жилья, а также дорог и метро.

"Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства. Стройка дает самый большой мультипликативный эффект - через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России", - говорится в сообщении, опубликованном на личном сайте мэра в среду.

Собянин подчеркнул, что нужно продолжить бюджетные инвестиции, поскольку они должны поддержать экономику и в будущем помогут выйти из кризисной ситуации.

"Пускать под нож бюджетные инвестиции тоже категорически нельзя. Наоборот, в трудные времена они являются основным инструментом поддержания экономики. Инвестиции - залог уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса. Основной способ поддержки огромного числа москвичей и граждан России сейчас и гарантия возобновления роста экономики в будущем", - отметил мэр.