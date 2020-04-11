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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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Медики пока не выяснили, какие последствия COVID-19 ждут излечившихся

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пока у медиков недостаточно данных для прогнозирования того, окажет ли влияние коронавирус на здоровье уже излечившихся пациентов, заявил Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Много споров о том, что будет, когда выпишут пациента, останутся ли изменения в легких. Сейчас часто говорят о легочном фиброзе. Ответа на этот вопрос пока нет. У нас еще недостаточно опыта, выписанных пациентов, тем более бывших в тяжелом состоянии", - сказал Авдеев "Интерфаксу".

Согласно по информации из-за рубежа, то "пока нет вала сообщений, что после тяжёлой пневмонии обязательно будет легочный фиброз, скорее всего, нет".

Авдеев напомнил, что после гриппа AH1N1, который наблюдается в России в последние годы, "были крайне тяжёлые пациенты, у небольшой доли остался легочный фиброз, но у подавляющего большинства легочная ткань восстановилось полностью".

Легкая пневмония

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Пульмонолог также рассказал, что часто пневмония возникает у бессимптомных пациентов. Так, у 73% россиян с круизного судна Princess Diamond с подтвержденным коронавирусом болезнь протекала бессимптомно, а у половины из них компьютерная томография (КТ) легких показала пневмонию. Однако он отметил, что это неопасно: "Ни температуры, ни кашля не было. Если бы не КТ, никто бы никогда не узнал, что у них пневмония. То есть это как правило лёгкое, благополучное, обратимое течение заболевания. Как правило, никакого лечения не проводится".

Он отметил, что без симптомов проведение КТ не нужно, но КТ помогает врачам, если есть сомнения в диагнозе "коронавирус", томография помогает подтвердить пневмонию и определить тяжесть заболевания, оценить изменения состояния пациента.

Точные тесты или нет

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Авдеев также объяснил, с чем связана точность тестов на коронавирус примерно в 80% случаев: "Дело не в качестве. Это не тесты некачественные, ситуация совсем другая. Во-первых, в ранние сроки болезни мы не видим положительный результат теста. Второе - качество взятия теста, как выполнен мазок, если нет клеток на тампоне, то не будет результата. Третье зависит от того, откуда берут мазок. Эти факторы объясняют, почему часть тестов бывает отрицательной. 8 из 10 дают правильный результат. Если положительный результат, мы не сомневаемся, о ложноположительных результатах мы вообще не говорим".

Он отметил, что обычно у тех, у кого подозревают вероятность коронавируса, берут три теста, и бывает, что все три дают отрицательный результат - в этом случае КТ может помочь поставить диагноз.

Медик также сообщил, что в 80% случаях коронавирус протекает в лёгких и среднетяжелых формах. "Мне кажется, этот процент увеличится, возможно, до 90%", - сказал Авдеев.

Минздрав коронавирус

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