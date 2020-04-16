Исчезновение очередей в метро Москвы объяснили компромиссом между мэрией и полицией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с проходом людей в столичном метрополитене кардинально улучшилась в четверг по сравнению со средой, власти Москвы и городское управление МВД достигли компромисса в вопросах проверок граждан, сообщил "Интерфаксу" секретарь Общественного совета при столичной полиции Вадим Бреев.

"Сегодня утром я был на нескольких станциях метро, в том числе на "Савеловской", "Медведково", "Новослободской". Проблем со входом людей нет, очередей нет. Сегодня все абсолютно свободно", - сказал Бреев.

По его словам, функции проверок постепенно должны перейти от полиции к службе безопасности метрополитена, а наличие или отсутствие цифрового пропуска будет проверяться через карты "Тройка".

"Нельзя забывать, что основная задача сотрудников полиции - обеспечение правопорядка и безопасности граждан, это функции определенные законом "О полиции", - подчеркнул Бреев. "Общественный совет чрезвычайно рад, что компромисс был найден", - отметил собеседник агентства.

Накануне, 15 апреля, в первый день пропускного режима, на входах в столичное метро образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска практически у всех граждан. Ситуация вызвала широкий резонанс.

На эти проблемы обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, который назвал массовое скопление людей в метро критичной ситуацией для города. Мэр отметил, что проверка пропусков должна быть построена таким образом, чтобы не допускать массового скопления людей в метро. "Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал он в твиттере.

Сегодня, 16 апреля, в пресс-службе департамента транспорта Москвы "Интерфаксу" сообщили, что утренний час пик в московском метро в четверг был пройден успешно, скопления пассажиров из-за проверки пропусков на передвижение не было, теперь эти проверки носят выборочный характер.