В Подмосковье возбудили дело на сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавшего из больницы в Подмосковье гражданина с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Начальник пресс-службы регионального управления полиции Татьяна Петрова сообщила, что следственный отдел ОМВД по городскому округу Жуковский возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", в отношении местного жителя 1970 г.р. Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение.

По словам представителя управления, мужчина своими действиями создал угрозу массового заражения людей. После задержания его вернули в стационар.