Собянин рассказал Путину о побеге "особо одаренных" пациентов из больницы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке.

"Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас особо одаренных оттуда решили... (уклониться - ИФ) от лечения", - рассказал мэр.

"Дернули", - заметил Путин.

Собянин рассказал, что при помощи МВД пациентов удалось вернуть в больницу.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медучреждения.

"Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции.

Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней - именно столько времени длится инкубационный период нового вируса. Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания. Из больницы в Коммунарке было выписано уже более 50 человек. Они находились в больнице после контакта с заболевшими.

Об одной из сбежавших из стационара в Коммунарке пациенток, находящихся на карантине, сообщил накануне главврач Московской больницы №40 Денис Проценко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число официальных случаев коронавируса в России увеличилось до 114. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции зарегистрированы за последние сутки сразу в 15 регионах страны, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.