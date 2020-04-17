Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве развивается не по самому плохому сценарию благодаря тем мерам, которые предприняты в столице, сообщил в пятницу мэр Сергей Собянин.

"В настоящее время 13 тысяч больничных коек уже принимают пациентов в боевом режиме. Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тысяч, но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движений, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности", - сказал Собянин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

Он уточнил, что с понедельника, 20 апреля, будет открыто только 4 тысячи коек, остальные 5 тысяч коек оставят в режиме обычной работы для экстренной помощи москвичам.

Собянин также отметил, что в работу по борьбе с коронавирусом включены 45 амбулаторных центров, которые диагностируют больных.

Мэр Москвы также констатировал, что ситуация с коронавирусом в городе непростая, поэтому в столице больницы активно переводятся в режим борьбы с этой инфекцией. Всего запланировано выделить на эти цели около 30 тысяч больничных коек.

Ранее в пятницу оперштаб по коронавирусу сообщил, что в Москве за последние сутки выявлено еще 1 959 заболевших коронавирусом. Всего в столице зафиксировано уже 18 105 инфицированных. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в общей сложности в столице скончались 127 больных с коронавирусной инфекцией.