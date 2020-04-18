В Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста заболеваемости коронавирусом в российской столице не такие высокие, как в некоторых крупных городах мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", - написал он на своем сайте.

Мэр напомнил, что неделю назад московские медучреждения работали на пределе.

"Сегодня - они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей, - подчеркнул он. - Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля".

Собянин добавил, что эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

Мэр также отметил, что на данном этапе в Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Он сказал, что это "первая, скромная, но очень важная победа".

Собянин заявил, что это "общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей".

"Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила, - добавил мэр. - И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды".