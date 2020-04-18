В Москве аннулировали 554 пропуска больных COVID-19 и проживающих с ними

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Более 500 пропусков, выданных жителям Москвы, зараженным коронавирусом, и проживающим с ними было аннулировано.

"Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом, или у тех, кто живет с заболевшими и обязан соблюдать самоизоляцию", - цитиурует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировано 36 793 заболевших COVID-19.