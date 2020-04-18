Московский министр посоветовал пешеходам носить с собой паспорт

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве Москвы рекомендуют пешеходам в столице из документов носить с собой только паспорт.

"Я считаю, что нет необходимости носить ничего кроме паспорта или иного документа удостоверяющего личность", - сказал "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он отметил , что в соответствии с требованиями законодательства гражданину желательно иметь при себе паспорт, чтобы его личность на месте мог идентифицировать сотрудник полиции.

Накануне депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил "Интерфаксу", что москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.