Власти Москвы сообщили об атаках на форму по редактированию данных для пропусков

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Новая форма приложения по оформлению цифровых пропусков за несколько часов работы подверглась хакерским атакам, сообщил в субботу глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Пока еще не очень много (хакерских атак - ИФ), хотя уже попытки были и были пресечены сразу же. Но, я думаю, что постепенно будут как-то повышать нагрузку на нас, но мы к ней готовы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Специальная форма, в которой можно внести изменения в данные пропуска или исправить ошибки, если они были допущены при оформлении, появилась на сайте столичной мэрии mos.ru в субботу в 9:00.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о дополнительных мерах в связи с коронавирусом.