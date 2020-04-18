Автомобили москвичей не будут забирать за отсутствие пропуска

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи, оштрафованные за передвижение на транспортном средстве, на которое не получен пропуск, смогут дальше продолжить движение. Из автомобиль задержан не будет.

"При выявлении нарушений требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, с использованием транспортного средства, граждане, привлеченные к административной ответственности за это правонарушение, могут продолжить движение, а транспортное средство не подлежит задержанию", - говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы сообщил, что номера машин надо включать в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, в противном случае их будут штрафовать по данным с камер фотовидеофиксации.

С 22 апреля контроль за пропусками в столице становится автоматическим.