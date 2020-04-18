Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 32 008+0В мире 2 240 191+87 544

Автомобили москвичей не будут забирать за отсутствие пропуска

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи, оштрафованные за передвижение на транспортном средстве, на которое не получен пропуск, смогут дальше продолжить движение. Из автомобиль задержан не будет.

"При выявлении нарушений требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, с использованием транспортного средства, граждане, привлеченные к административной ответственности за это правонарушение, могут продолжить движение, а транспортное средство не подлежит задержанию", - говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы сообщил, что номера машин надо включать в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, в противном случае их будут штрафовать по данным с камер фотовидеофиксации.

С 22 апреля контроль за пропусками в столице становится автоматическим.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье с 22 апреля оплата на транспорте станет возможна лишь по электронным картам

В Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19

С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека

Москву продезинфицируют в четвертый раз

Москву продезинфицируют в четвертый раз

Еще 21 человек скончался от коронавируса в Москве

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Временные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницах

Временные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницах

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

Пандемия коронавируса

Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу

Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');