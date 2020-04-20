Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На совещании у президента Владимира Путина по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране Собянин, который возглавляет соответствующую рабочую группу при Госсовете РФ, рассказал о статистике, связанной с тяжелобольными коронавирусом в других странах.

МоскваПропускной режим в Москве будет продлен до 1 маяПропускной режим в Москве будет продлен до 1 маяЧитать подробнее

"Татьяна Алексеевна права (Голикова - ИФ), когда говорила о том, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления заболевания Ковида с другими регионами. Я более скажу, мы смотрим практику в крупных городах, в других крупных городах, в целом ряде из них просто в приказном порядке запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома и не поступают в госпитальную сеть уже с совершенно тяжелыми заболеваниями. Это означает то, что мы статистику по другим странам во многом видим только по количеству тяжело заболевших, а не в целом картину", - сказал он.

Качество тестов на коронавирус в России значительно улучшилось

Мэр подчеркнул, что система тестирования в России была увеличена кратно и стала открытой. "Количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину, и охват увеличился. Соответственно, увеличилась и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом", - отметил Собянин.

Чиновник также отметил, что теперь диагностика идет не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине. "(Дианостика идет - ИФ) по подозрению на ковидную пневмонию через компьютерную томографию. Сегодня в Москве только в поликлиническом звене специально только на это направление работает 45 центров КТ", - отметил он.

В РоссииВ России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человекВ России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человекЧитать подробнее

Пристальное внимание уделяется и тем, кто сейчас болеет ОРВИ с тяжелыми признаками. Собянин заметил, что в обычное время в месяц в Москве ОРВИ болеет порядка 450 тыс. человек. "Заболевшим такой сложной формой ОРВИ выписывается сразу же постановление о самоизоляции не только их, но и их родственников", - сказал мэр столицы.

Два плюса быстрой ранней выявляемости заразившихся

Он добавил: "Таким образом, быстрая ранняя выявляемость дает нам две принципиальные возможности - своевременную изоляцию групп риска, что положительно в будущем будет сказываться на распространении вируса, и второе, еще более важное (обстоятельство - ИФ) - что такая ранняя и скорая диагностика позволяет назначить и раннее лечение как в амбулаторном, так и стационарном звене".

"В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается, и не только потенциально, мы видим (это - ИФ) фактически сегодня. Мы заметили сдерживание количества тяжелобольных", - сказал он.

Собянин подчеркнул, что за последние десять дней количество тяжелобольных в Москве стабилизировалось на уровне 1000 - 1300 человек в сутки. "Там нет такого взрывного роста, и даже нет следования общей диаграмме заболевших. Это важнейшая история, потому что это дает возможность всей медицине спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной ее части", - сказал столичный мэр.

"За последние недели две сложилась уже понятная система работы с ковидными больными: это быстрая своевременная диагностика, это изолирование групп риска, это амбулаторное и стационарное лечение вместе, как единый механизм, как единая система. Поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две", - отметил мэр.

Хроника коронавируса. Апрель.

42
В индийских трущобах увеличивается число смертей от COVID-19. На фото: дезинфекция района Дхарави, в котором проживает около миллиона человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19. В стране на данный момент подтверждено 755 533 случаев заражения, скончались 40 461 человек. На фото: Дональд Трамп сравнивает палочки для тестирования на COVID-19 с обычными ватными палочками.17 апреля. Дезинфекция студии шоу "Голос.Дети" перед прямым эфиром. Во время карантина съемки будут проходить без зрителей, а каждого участника обещают проверить на коронавирус.17 апреля. 85-летняя Инес Прандини играет в футбол со своей правнучкой Бьянкой на улице возле их дома в Сан-Фьорано. Город находится на севере Италии, в так называемой "красной зоне" и закрыт на карантин с февраля.17 апреля. В Нью-Йорке, уже традиционно, конная полиция пришла поддержать и поблагодарить врачей и медсестер больницы на 1-й авеню на Манхэттене. По США лидируют по числу заболеваний и летальных случаев в мире, здесь скончались 33 286 человек и выявлен 671 331 инфицированный COVID-19.16 апреля. В Индонезии регулировщики движения вынуждены носить баллоны из-под воды из-за дефицита защитных масок и респираторов в стране.16 апреля. Все школы в Таиланде были закрыты из-за вспышки COVID-19, но около 200 юных монахов остаются в монастырской школе из-за введенных в стране ограничений. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 2 672 человека.15 апреля. В аргентинской Кордове на фоне коронавируса власти распорядились выкопать в шесть-семь раз больше могил, чем обычно. На сегодняшний день в стране зафиксировано 2443 случая заражения.15 апреля. В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от коронавируса14 апреля. Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц Рима14 апреля. Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, сообщил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп. США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19.14 апреля. В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч13 апреля. Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.13 апреля. Статую Христа в Рио-де-Жанейро, подсветили в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией13 апреля. Дезинфекция общественных мест в испанском Овьедо12 апреля. Репетиция прямой трансляции благотворительного балета "Dance Through It" прошла в Пражском национальном театре во время пандемии коронавируса COVID-19.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.10 апреля. В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. Плавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-Анджелесе9 апреля. Число жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В индийских трущобах увеличивается число смертей от COVID-19. На фото: дезинфекция района Дхарави, в котором проживает около миллиона человек.
Сергей Собянин Москва Татьяна Голикова Коронавирус

Новости

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Загруженность метро и наземного транспорта в Москве упала более чем на 80%

Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Экономический кризис

Собянин ввел налоговые послабления для 11 тысяч предприятий

"Индекс самоизоляции" в Москве начал падать в понедельник утром

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропуска с помощью смс

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');