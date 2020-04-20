Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На совещании у президента Владимира Путина по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране Собянин, который возглавляет соответствующую рабочую группу при Госсовете РФ, рассказал о статистике, связанной с тяжелобольными коронавирусом в других странах.

"Татьяна Алексеевна права (Голикова - ИФ), когда говорила о том, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления заболевания Ковида с другими регионами. Я более скажу, мы смотрим практику в крупных городах, в других крупных городах, в целом ряде из них просто в приказном порядке запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома и не поступают в госпитальную сеть уже с совершенно тяжелыми заболеваниями. Это означает то, что мы статистику по другим странам во многом видим только по количеству тяжело заболевших, а не в целом картину", - сказал он.

Качество тестов на коронавирус в России значительно улучшилось

Мэр подчеркнул, что система тестирования в России была увеличена кратно и стала открытой. "Количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину, и охват увеличился. Соответственно, увеличилась и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом", - отметил Собянин.

Чиновник также отметил, что теперь диагностика идет не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине. "(Дианостика идет - ИФ) по подозрению на ковидную пневмонию через компьютерную томографию. Сегодня в Москве только в поликлиническом звене специально только на это направление работает 45 центров КТ", - отметил он.

Пристальное внимание уделяется и тем, кто сейчас болеет ОРВИ с тяжелыми признаками. Собянин заметил, что в обычное время в месяц в Москве ОРВИ болеет порядка 450 тыс. человек. "Заболевшим такой сложной формой ОРВИ выписывается сразу же постановление о самоизоляции не только их, но и их родственников", - сказал мэр столицы.

Два плюса быстрой ранней выявляемости заразившихся

Он добавил: "Таким образом, быстрая ранняя выявляемость дает нам две принципиальные возможности - своевременную изоляцию групп риска, что положительно в будущем будет сказываться на распространении вируса, и второе, еще более важное (обстоятельство - ИФ) - что такая ранняя и скорая диагностика позволяет назначить и раннее лечение как в амбулаторном, так и стационарном звене".

"В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается, и не только потенциально, мы видим (это - ИФ) фактически сегодня. Мы заметили сдерживание количества тяжелобольных", - сказал он.

Собянин подчеркнул, что за последние десять дней количество тяжелобольных в Москве стабилизировалось на уровне 1000 - 1300 человек в сутки. "Там нет такого взрывного роста, и даже нет следования общей диаграмме заболевших. Это важнейшая история, потому что это дает возможность всей медицине спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной ее части", - сказал столичный мэр.

"За последние недели две сложилась уже понятная система работы с ковидными больными: это быстрая своевременная диагностика, это изолирование групп риска, это амбулаторное и стационарное лечение вместе, как единый механизм, как единая система. Поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две", - отметил мэр.