Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время в России насчитывается более 700 тяжелых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как заявил министр в интервью "России 24" (ВГТРК) в понедельник, речь идет о тех больных, "которые наблюдаются и требуют повышенного внимания в реанимации".

По его словам, все тяжелые больные находятся на учете в специально созданном федеральном консультативном центре. "И все тяжелые пациенты ставятся на учет, консультируются специалистами самого высокого уровня", - сказал Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа тяжелых больных с коронавирусом в столице. По словам Собянина, который выступил на совещании у президента Владимира Путина по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, в настоящее время городская система здравоохранения входит в плановый режим работы.

По данным оперативного штаба на понедельник, 20 апреля, в РФ зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.