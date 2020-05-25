В мэрии Москвы заявили, что бюджет недополучит до 600 млрд рублей из-за коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бюджет Москвы может недополучить от 500 до 600 млрд рублей в 2020 году, но у города остется прошлогодний резерв в размере 300 млрд рублей, заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он напомнил, что бюджет был утвержден с расходами в 3,15 трлн рублей. В полном объеме оценить масштабы потерь городского бюджета можно будет в июле, считает чиновник.

"Одна из важных доходных статей бюджета Москвы - это налог на прибыль организаций. Согласно налоговому законодательству, у нас авансовая система платежей, то есть сейчас, в мае, с учетом нерабочих дней город получает аванс по налогам за второй квартал, который предприятия платят на основании итогов первого квартала, - сказал он. - Первый квартал был по всем показателям очень удачным, поэтому те платежи, которые мы сейчас получаем, не показательны. А вот в июле мы будем получать авансовые платежи за третий квартал - по результатам работы во втором квартале. И тогда мы увидим реальный объем выпадающих доходов".

Сложившуюся ситуацию с городским бюджетом заммэра назвал нестандартной, но "абсолютно управляемой".