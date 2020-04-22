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Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в столице с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом, вырос на 45%, но массового увольнения людей компаниями не наблюдается, сообщил директор центра занятости населения города "Моя работа" Роман Шкут.

"Если говорить о статистике, то у нас уровень зарегистрированной безработицы в Москве до пандемии был 0,4%, уровень оценки Международной организации труда - 1,5%. Сейчас буквально за три недели работы центра в таком режиме у нас уровень зарегистрированной безработицы вырос практически на 45% и составляет 0,66%. И мы видим динамику, что примерно по МОТу (Международная организация труда) мы сравняемся в зарегистрированной безработице", - сказал Шкут в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.

Экономический кризис

По его словам, если говорить про людей, которые самостоятельно регистрируются на ресурсе центра, то "на данный момент с 30 марта 17 тысяч уже зарегистрированы как безработные, 14 тысяч получают пособие".

"Если мы говорим про компании, мы не наблюдаем сейчас статистики массового увольнения, они либо оформляют на простой, либо делают нерабочие дни", - сказал Шкут.

Всего, по его словам, в центре занятости зарегистрированы 62 тысячи человек.

Он заявил, что у центра нет данных о том, что безработными в Москве из-за ситуации с COVID-19 могли стать до 12% москвичей, как о том говорят некоторые исследователи.

"Мы можем прогнозировать, что, если такая ситуация будет по-прежнему в стране и в городе, конечно, рынок труда будет крайне сложен, будет тяжело не только трудоустроится, но и в целом людям будет тяжело", - добавил Шкут.

Москва

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