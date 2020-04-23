Среди новых заболевших коронавирусом в Москве оказалось лишь 3% детей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки подтверждено 1 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых только 3% среди несовершеннолетних, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за COVID-19 в четверг.

"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 33 940 случаев коронавируса. 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% - старше 80 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По последним данным, в Москве вылечились от коронавируса 2 448 человек, 288 инфицированных скончались.

Последнюю неделю в столице регистрировались в среднем по 2,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 в сутки. В настоящее время в Москве наметилась тенденция к снижению регистрируемых случаев инфицирования.