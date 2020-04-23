Число излечившихся от коронавируса в Москве приблизилось к 2,5 тыс. человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В столице выздоровел еще 181 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 448", - сказала Ракова. Она выразила надежду, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Методика применения гелия для лечения коронавирусной инфекции апробируется на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа, который нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.

По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, а следовательно, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.