В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие", - пояснили в пресс-службе, добавив, что гелий может предотвращать кислородное голодание и таким образом способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с COVID-19.

"Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры", - сказали в департаменте.

Как отметили в пресс-службе, при такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациенту не будет дискомфортно от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны.

"Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции - одна из основных причин смертности от коронавируса", - сказали в департаменте.

Произведенный в России аппарат для терапии с помощью гелия уже испытывают в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тестовом режиме. Как утверждают в департаменте здравоохранения, эта разработка уже вызвала интерес в 10 странах, в том числе в США и Франции.