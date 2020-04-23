Собянин констатировал нарастание проблемы заболеваемости коронавирусом в Москве

Компьютерный томограф в инфекционном центре в Новой Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в Москве не носит драматического характера, но проблема продолжает нарастать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас нет какой-то драматической ситуации роста. Но, тем не менее, мы видим каждый день, что на 8, 10, 12 - до 15% идет рост заболеваемости", - сказал Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Он подчеркнул, что имеет в виду тех людей, которым уже поставлен официальный диагноз - коронавирус.

"Но есть и ряд других факторов, которые тоже говорят о том, что у нас, к сожалению, эта проблема не уходит, она нарастает", - констатировал мэр столицы.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что москвичи немножко расслабились и не придерживаются строгой самоизоляции, Собянин заявил: "Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика". "Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли", - заключил он.

По данным на утро четверга, за сутки в Москве подтверждено 1 959 новых случаев коронавируса, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев заболевания.