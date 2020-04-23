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Собянин назвал оптимальным нынешний режим самоизоляции в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Действующие в Москве ограничительные меры по коронавирусу оптимальны, и в настоящее время нет необходимости ужесточать режим по самоизоляции граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) он сообщил, что большинство москвичей ведут себя ответственно.

Собянин сравнил Москву со схожим по численности населения Нью-Йорком, отметив, что сроки начала пандемии были одинаковы. "В Нью-Йорке уже месяц бушует пандемия, очень жестко, по самому жесткому сценарию. У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы", - сказал мэр.

По мнению Собянина, ужесточать контроль за режимом самоизоляции жителей столицы можно только точечно и в рамках уже действующей системы цифровых пропусков.

"Мне кажется, эта система (пропусков) наиболее справедлива и наиболее эффективна. За этот период времени, когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на величину от 500 до 800 тысяч", - подчеркнул Собянин.

На вопрос, возможно ли ужесточение мер, направленных на самоизоляцию москвичей, в дальнейшем, мэр сказал: "Всегда есть возможность ужесточения режима, но оно должно быть чем-то обосновано".

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус Сергей Собянин

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