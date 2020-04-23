Собянин назвал оптимальным нынешний режим самоизоляции в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Действующие в Москве ограничительные меры по коронавирусу оптимальны, и в настоящее время нет необходимости ужесточать режим по самоизоляции граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) он сообщил, что большинство москвичей ведут себя ответственно.

Собянин сравнил Москву со схожим по численности населения Нью-Йорком, отметив, что сроки начала пандемии были одинаковы. "В Нью-Йорке уже месяц бушует пандемия, очень жестко, по самому жесткому сценарию. У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы", - сказал мэр.

По мнению Собянина, ужесточать контроль за режимом самоизоляции жителей столицы можно только точечно и в рамках уже действующей системы цифровых пропусков.

"Мне кажется, эта система (пропусков) наиболее справедлива и наиболее эффективна. За этот период времени, когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на величину от 500 до 800 тысяч", - подчеркнул Собянин.

На вопрос, возможно ли ужесточение мер, направленных на самоизоляцию москвичей, в дальнейшем, мэр сказал: "Всегда есть возможность ужесточения режима, но оно должно быть чем-то обосновано".