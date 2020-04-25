В Москве в апреле задержали 130 водителей, нарушивших карантин

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция рассказала, что большинство водителей и пассажиров пользуется цифровыми пропусками и не нарушают режим самоизоляции, однако есть и нарушители.

Как сообщает в субботу ГУ МВД Москвы, с момента введения ограничений, автоинспекторами проверено почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие пропусков как у водителей, так и их пассажиров.

По данным полиции, на сегодняшний день только 4,5% водителей и 0,3% пассажиров от общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков.

Как добавили в ведомстве, кроме того, сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле задержано более 130 водителей такой категории, отметили в полиции.

В настоящий момент на въездах в Москву сотрудники ГИБДД несут службу в круглосуточном режиме.