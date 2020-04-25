В Москве опровергли заявления о переполненных больницах для больных COVID-19

Около НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Система здравоохранения Москвы оказывает помощь всем пациентам, несмотря на нагрузку из-за COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения столицы.

"Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также им не доступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, москвичам оказывается и другая медицинская помощь.

"В неперепрофилированных больницах пациентам оказывается помощь согласно профилю стационара, пациенты с подозрением на инфекцию туда не поступают. Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому", - заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Как рассказали в департаменте, сегодня пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID-19 и общее число коек увеличится до 20 тысяч.

В ведомстве отметили, что на данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в Москве остается напряженной и быстро меняется. Исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва, сказали в департаменте.