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"Индекс самоизоляции" в Москве достиг отметки 4,4

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть москвичей придерживается самоизоляции, находясь дома, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,4.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 4,3. При этом неделю назад, 19 апреля, индекс в 21:00 составил 4,5.

Достаточно высокий показатель зафиксирован также в подмосковной Коломне (4,4), Электростали (4,4), Лыткарине (4,4), Щелкове (4,4), Ивантеевке (4,4), Королёве (4,4) и Фрязине (4,4).

Наименьший уровень самоизоляции к этому часу в Котельниках (3,9), Солнечногорске (4,0), Пушкине (4,0), Ногинске (4,0), Павловском Посаде (4,0) и Домодедове (4,0).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы - независимо от возраста - обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва коронавирус COVID-19 самоизоляция

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