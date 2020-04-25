"Индекс самоизоляции" днем в субботу в Москве составил 3,7
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома и соблюдают требования введенного в городе режима самоизоляции, следует из данных компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,7. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "Большинство людей дома", - следует из статистики.
Накануне в это же время показатель был равен 3,1. При этом неделю назад индекс составил 3,9.
В некоторых городах Московской области также зафиксирован средний показатель: 3,7 - в Железнодорожном, Люберцах, Лыткарино и Лобне. Наименьшее число домоседов к этому часу - в Котельниках (2,9), Солнечногорске (2,9), Егорьевске (3,0), Пушкино (3,0), Ногинске (3,0) и Клину (3,0).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.