"Индекс самоизоляции" днем в субботу в Москве составил 3,7

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома и соблюдают требования введенного в городе режима самоизоляции, следует из данных компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,7. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 3,1. При этом неделю назад индекс составил 3,9.

В некоторых городах Московской области также зафиксирован средний показатель: 3,7 - в Железнодорожном, Люберцах, Лыткарино и Лобне. Наименьшее число домоседов к этому часу - в Котельниках (2,9), Солнечногорске (2,9), Егорьевске (3,0), Пушкино (3,0), Ногинске (3,0) и Клину (3,0).