"Индекс самоизоляции" в Москве утром в воскресенье составил 4,2

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается режима самоизоляции и находится дома, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, он в Москве на 9:00 составляет 4,2.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 3,9. При этом неделю назад, 19 апреля, индекс равнялся 4,4.

Достаточно высокий показатель домоседов отмечается и в некоторых городах Московской области: Королёве (4,4), Железнодорожном (4,4), Лыткарино (4,4), Лобне (4,3), Ивантеевке (4,3), Фрязино (4,3), Электростали (4,3), Люберцах (4,3), Одинцово (4,3).

Наименьший показатель самоизоляции к этому часу зафиксирован в Котельниках (3,6) и Солнечногорске (3,8).