Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам правильного питания в самоизоляции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Горячая линия по вопросам по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции открыта Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН "ФИЦ (федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр - ИФ) питания и биотехнологии". Его задача помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопросы граждан об оптимальном питании и рекомендуемом наборе продуктов для среднесуточного рациона ответят высококвалифицированные врачи-диетологи.

"При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 9:00 до 21:00 по московскому времени, телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.