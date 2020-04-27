Власти Москвы отложили запуск фонтанов из-за коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой решила отложить старт сезона фонтанов, которые обычно запускают в конце апреля. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

Он напомнил, что запуск одновременно около 600 фонтанов становится "большим праздником". Решение о старте сезона будет принято по ситуации, добавил он.

По словам чиновника, работники комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию: расконсервировали, очистили, промыли, смонтировали и проверили оборудование.

В Москве с 28 марта действует режим самоизоляции: горожанам не рекомендуется выходить их дома кроме крайней необходимости, в том числе запрещено выходить для занятий спортом или прогулок с детьми. Остановлена работа многих предприятий. С 15 апреля введен пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Пока все ограничения введены до 30 апреля, однако глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что ослаблять карантин на майские праздники нельзя.