Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве скончался еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Умершим поставили диагноз "пневмония" и получили положительный результат тестов на коронавирус.

В субботу число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 400 человек. На вечер воскресенья, в городе более 39,5 тысячи заболевших новым коронавирусом.

До мая в Москве действует режим самоизоляции, чтобы сократить количество передвижений людей по городу.