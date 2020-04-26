Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 896 746+85 553

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве скончался еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Умершим поставили диагноз "пневмония" и получили положительный результат тестов на коронавирус.

В субботу число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 400 человек. На вечер воскресенья, в городе более 39,5 тысячи заболевших новым коронавирусом.

До мая в Москве действует режим самоизоляции, чтобы сократить количество передвижений людей по городу.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

В Москве от коронавируса вылечилось еще 128 пациентов

"Индекс самоизоляции" в Москве утром в воскресенье составил 4,2

"Индекс самоизоляции" в Москве утром в воскресенье составил 4,2

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек

Вестибюли еще 13 станций московского метро закроют из-за низкой загрузки

В Москве опровергли заявления о переполненных больницах для больных COVID-19

В Москве опровергли заявления о переполненных больницах для больных COVID-19

Смертность среди пациентов с COVID-19 в Москве за неделю выросла в два раза

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

В Мосгордуме сочли правильными штрафы за нарушение дистанции в общественном транспорте

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');