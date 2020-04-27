Патриарх Кирилл ввел ответственность для священников за нарушение самоизоляции

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике COVID-19, в противном случае священникам придется отвечать за негативные последствия.

"К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции", - сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе.

В случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду. В иных случаях - к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью. Об этом говорится в распоряжении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Рабочая группа также сообщает, что вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в Русской православной церкви будет поэтапно восстанавливаться церковно-приходская жизнь в привычной форме.

Ранее широкий резонанс в соцсетях и СМИ вызвала публичная проповедь схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского монастыря, который назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Проповедь вызвала массу критических замечаний пользователей интернета. Среди прочего схиигумен Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Романова) права вести проповеди и высказываться на публике.