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Митрополит Иларион выразил надежду на рост числа прихожан после эпидемии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что пандемия коронавируса повлияет на будущее приходской жизни.

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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предположил, что после снятия ограничений в храмы не только вернутся прежние прихожане, но появятся новые.

"Церковь, конечно, вернется к своему прежнему укладу, прежде всего восстановится жизнь церковных общин, и те люди, которые ходили в храмы, и будут ходить в храмы. Более того, я думаю, что у нас появятся и новые прихожане", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он пояснил, что пришел к такому выводу, наблюдая за интересом людей к трансляции богослужений. "Иногда к нам подключаются совершенно новые люди", - отметил митрополит, по словам которого количество тех, кто смотрит трансляции, во много раз превышает привычное для церкви количество прихожан. "И я надеюсь, что, по крайней мере, часть этих людей после того, как карантинные меры будут отменены, уже в режиме реального времени будут участвовать в богослужениях", - сказал Иларион.

Кроме того, митрополит считает, что какие-то уроки будут извлечены в отношении дезинфекции предметов, находящихся в церкви, в частности, того, что касается целования икон. "Конечно, если икона под стеклом, она так или иначе всегда протирается влажной тряпочкой. Но, наверно, вот эта традиция потирать иконы спиртовым раствором, она уже сохранится", - предположил архиерей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома, чтобы не способствовать распространению коронавируса. В ряде регионов власти распорядились закрыть церкви, в других храмы открыты, но людям запрещено их посещать.

РПЦ

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