Чиновники отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 20 по 26 апреля число заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось более чем на 7%, а за последние пять недель - в 2,7 раза, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Там отметили, что сейчас показатель заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 50,4%.

Спад заболеваемости чиновники связывают отчасти и с режимом самоизоляции, результатом которого стала бОльшая разобщенность коллективов.

В Москве за последние сутки выявили 3075 новых заражений коронавирусом, всего в регионе подтверждено 48 426 случаев. Умерли 479 заболевших, в том числе 44 - за последние сутки.