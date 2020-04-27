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Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве снизился по сравнению с прошлой неделей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей придерживаются требований режима самоизоляции и находятся дома вечером в понедельник, следует из статистики "Яндекса".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,3.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне и неделю назад, 20 апреля, в это же время показатель был равен 4,4.

Наиболее высокий индекс самоизоляции к этому часу зафиксирован и в некоторых городах Московской области: в Королёве (4,5) и Воскресенске (4,5).

Меньше всего придерживаются режима в Котельниках (3,8) и Солнечногорске (4,0).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Москва коронавирус Яндекс

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