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В мэрии Москвы отказались говорить о сроках запуска плана по снятию ограничений с бизнеса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы завершают подготовку план по снятию ограничений на работу предприятий, он будет досогласован и доработан до конца недели, но говорить о сроках его применения еще рано, заявил каналу "Россия 24" заммэра города Владимир Ефимов.

Экономический кризис

По его словам, условия, на которых можно разрешить людям работать, чиновники обсуждали и продолжат обсуждать с представителями Роспотребнадзора и крупнейших предприятий. В частности, речь идет о мерах по защите персонала от заражения и об этапности открытия предприятий. Он отметил, что все это обговаривается заранее, чтобы у всех компаний была возможность подготовиться.

Отдельно Ефимов упомянул переговоры с предприятиями по оказанию бытовых услуг. Он отметил высокий спрос на салоны красоты, с ними также обсуждается порядок работы и последовательность запуска.

Сроки снятия ограничений определят эпидемиологи, заявил чиновник.

Режим самоизоляции был введен в Москве с 28 марта, тогда же были вынуждены закрыться большинство предприятий, магазинов и сервисов. С 15 апреля в столице ввели пропускной режим для поездок, с 13 апреля были остановлены стройки, кроме самых насущных.

27 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после 12 мая можно будет начать поэтапно снимать карантинные ограничения, но только если люди не сорвутся на праздниках и будут соблюдать все требования.

В тот же вечер губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что все действующие ограничения будут продлены на первые и вторые майские праздники, поскольку ситуация с распространением инфекции в регионе остается сложной.

В Москве за последние сутки выявили 3075 новых заражений коронавирусом, всего в регионе подтверждено 48 426 случаев. Умерли 479 заболевших, в том числе 44 - за последние сутки.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Владимир Ефимов коронавирус

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