Собянин заявил о двойной нагрузке на сотрудников скорой помощи
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - С начала пандемии на сотрудников службы скорой помощи Москвы легла двойная нагрузка, отметил мэр города Сергей Собянин.
"В этот период количество обращений на станцию выросло на 50% - до 25 тысяч в сутки. Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи", - написал он в твиттере.
Он поздравил работников этой городской службы с профессиональным праздником, поблагодарил их за самоотверженность и труд и пожелал им здоровья.
Сегодня День работников скорой помощи. Поздравляю вас и благодарю за самоотверженность и труд. Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка. pic.twitter.com/pYTWj6Lncb— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 28, 2020