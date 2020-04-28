Собянин заявил о двойной нагрузке на сотрудников скорой помощи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - С начала пандемии на сотрудников службы скорой помощи Москвы легла двойная нагрузка, отметил мэр города Сергей Собянин.

"В этот период количество обращений на станцию выросло на 50% - до 25 тысяч в сутки. Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи", - написал он в твиттере.

Он поздравил работников этой городской службы с профессиональным праздником, поблагодарил их за самоотверженность и труд и пожелал им здоровья.