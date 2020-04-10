Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В Москве резко увеличилось число госпитализаций (больных с коронавирусом - ИФ) за последние дни", - сказала Ракова журналистам в пятницу. По ее словам, по сравнению с данными прошлой недели количество госпитализированных с COVID-19 выросло в два раза.

"Из них более 85% - с пневмонией. Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией", - подчеркнула чиновница.

Ранее в пятницу оперштаб сообщал, что в Москве за прошедшие сутки зарегистрированы 1 124 новых случая инфицирования, а всего - 7 822. Как рассказали "Интерфаксу" в столичном штабе по борьбе с коронавирусом, 43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них - старше 80 лет. "5,5% среди заболевших - дети ", - заявил собеседник агентства.