В Петербурге за три дня расследовали нападение на бригаду скорой помощи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге за три дня завершили расследование дела о нападении на врача скорой помощи, который приезжал в дом на Шпалерной улице к женщине с коронавирусной инфекцией. Обвиняемому вменяют статью 116 УК о побоях, сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, 42-летний мужчина сорвал индивидуальные средства защиты с врача и ударил его кулаком в грудь, так что тот упал. Это произошло вечером 2 мая. Обвиняемый был пьян.

Бригада приехал к женщине 1939 года рождения, которой стало плохо.

Обвиняемый, которого отпустили под подписку о невыезде, и его адвокат изучают материалы дела.

Об инциденте стало известно 3 мая. Сообщалось, что подозреваемому потребовалась госпитализация, поскольку он порезался, когда разбил стеклянную вставку двери в квартире. Источник "Интерфакса" уточнял, что скорая приезжала к больной с коронавирусной инфекцией.