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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
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Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Медицинская помощь жителям Москвы предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), а информация о необходимости оплачивать лечение в случае госпитализации из-за коронавируса не через скорую помощь не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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"В случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрении на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник", - сказал в четверг представитель пресс-службы.

Так в департаменте опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что пациентам с подозрением на COVID-19 придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по "скорой".

Пандемия коронавируса

Проверяться в КТ-центрах вместо больниц

В пресс-службе напомнили, что КТ-центры - отдельные здания, и они более комфортные, чем приемные отделения стационаров. "Эти центры обладают более мощной диагностической базой, такой же, как приемные отделения больниц, и лучше позволяют проводить качественное обследование 24 часа в сутки", - заявили в департаменте.

Там подчеркнули, что анализы, УЗИ, компьютерную томографию, ЭКГ, двойное заключение рентгенолога в КТ-центрах делают быстрее, чем в стационарах.

"Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому", - добавили в пресс-службе.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва коронавирус

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