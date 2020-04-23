Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Медицинская помощь жителям Москвы предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), а информация о необходимости оплачивать лечение в случае госпитализации из-за коронавируса не через скорую помощь не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрении на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник", - сказал в четверг представитель пресс-службы.

Так в департаменте опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что пациентам с подозрением на COVID-19 придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по "скорой".

Проверяться в КТ-центрах вместо больниц

В пресс-службе напомнили, что КТ-центры - отдельные здания, и они более комфортные, чем приемные отделения стационаров. "Эти центры обладают более мощной диагностической базой, такой же, как приемные отделения больниц, и лучше позволяют проводить качественное обследование 24 часа в сутки", - заявили в департаменте.

Там подчеркнули, что анализы, УЗИ, компьютерную томографию, ЭКГ, двойное заключение рентгенолога в КТ-центрах делают быстрее, чем в стационарах.

"Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому", - добавили в пресс-службе.