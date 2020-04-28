Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице и Подмосковье необходимо сохранять столь же строгий режим самоизоляции, как и раньше, в течение еще двух недель.

Об этом Собянин сообщил во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

"Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", - сказал столичный мэр.

Он отметил, что озвученный президентом двухнедельный период нерабочих дней даст ответы, в какой динамике находится страна по заболеванию коронавирусом и позволит принять взвешенные решения.

По словам мэра, регионы Центрального федерального округа находятся сейчас в зоне риска по распространению коронавируса. "По сути дела это 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. Вопросы не только в дачниках, большое количество людей приезжают в Московскую область, оттуда в Москву - на работу, к родным и близким", - сказал Собянин.

Он уточнил, что передвижение сейчас ограничено, однако связи между регионами существуют, что создает дополнительные угрозы.

Продление режима нерабочих дней и поэтапное снятие COVID-ограничений - что сказал Путин

Ранее в ходе этого совещания во вторник Путин заявил, что период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно. Глава государства напомнил, что впереди россиян ждет череда майских праздников, между которыми есть рабочие дни - 6, 7 и 8 мая.

"Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что на майских также необходимо строго соблюдать профилактические меры по коронавирусу, действующие в регионах.

Помимо этого, Путин также поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая. Глава государства также подчеркнул, что говорить об одномоментной отмене всех ограничений в России недопустимо. Он сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению режима изоляции с 11 мая.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Москве и Подмосковье был установлен до 1 мая.