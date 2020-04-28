Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:07Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Количество госпитализированных с коронавирусом москвичей выросло до 17 тыс. человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом "коронавирус", выросло до 17 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

"Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек", - рассказал Собянин. "Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше. Рост - с 26 до 45 тыс., и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше", - добавил мэр Москвы.

Собянин назвал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни почти на две недели ожидаемым и абсолютно необходимым.

Мэр также написал, что ситуация с распространением коронавируса в Москве не позволяет ослабить действующий режим ограничительных мер.

"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем приведет еще к большему количеству заболевших и умерших", - подчеркнул Собянин.

Мэр сообщил, что вынужден принять сложное решение и подписать указ, продлевающий до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве. "На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", - обратился мэр к горожанам.

Ранее Собянин заявил, что строгий режим самоизоляции в Москве и Подмосковье должен сохраняться в течение еще двух недель.

"Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", - сказал Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах под руководством Путина во вторник.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Сергей Собянин Москва коронавирус Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Стационары Москвы для экстренной помощи заполнены на 85%

В Москве система искусственного интеллекта будет выявлять коронавирус

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

В Москве за сутки от COVID-19 вылечилось вдвое больше людей, чем раньше

В Москве за сутки от COVID-19 вылечилось вдвое больше людей, чем раньше

"Ъ" узнал о возможном прекращении работы "Помощника Москвы"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');