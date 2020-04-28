Количество госпитализированных с коронавирусом москвичей выросло до 17 тыс. человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом "коронавирус", выросло до 17 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

"Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек", - рассказал Собянин. "Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше. Рост - с 26 до 45 тыс., и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше", - добавил мэр Москвы.

Собянин назвал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни почти на две недели ожидаемым и абсолютно необходимым.

Мэр также написал, что ситуация с распространением коронавируса в Москве не позволяет ослабить действующий режим ограничительных мер.

"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем приведет еще к большему количеству заболевших и умерших", - подчеркнул Собянин.

Мэр сообщил, что вынужден принять сложное решение и подписать указ, продлевающий до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве. "На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", - обратился мэр к горожанам.

Ранее Собянин заявил, что строгий режим самоизоляции в Москве и Подмосковье должен сохраняться в течение еще двух недель.

"Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", - сказал Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах под руководством Путина во вторник.