Что произошло за день: вторник, 28 апреля

Нерабочие дни в России до 11 мая, авиапарад в День Победы и норвежский миллионер, заподозренный в убийстве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент РФ отметил необходимость строго соблюдать меры борьбы с коронавирусом в этот период, с 12 мая регионы смогут принимать решения о поэтапном смягчении ограничений или об их ужесточении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение темпа прироста заболеваемости в 3,5 раза за месяц.

- В России за сутки коронавирус обнаружился у 6411 человек. Всего в стране зафиксировано 93 558 случаев заболевания. Минздрав РФ в своих рекомендациях по лечению отметил риск поражения головного мозга и центральной нервной системы. Министерство разрешило выписывать пациентов до получения отрицательных результатов анализов, но им придется оставаться на самоизоляции до подтверждения выздоровления.

- Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая включительно. Кроме того, до 13 мая ужесточаются ограничения на шумные работы: их можно проводить только четыре часа в день вместо обычных восьми. Дистанционное обучение с 1 по 11 мая проводиться не будет. Безработным москвичам назначено дополнительное пособие на детей в размере 3 тысяч рублей.

- В День Победы в городах России пройдет авиапарад. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что 9 мая будет организован праздничный салют, и заверил, что парад Победы обязательно пройдет, когда ситуация с COVID-19 перестанет представлять угрозу.

- Около трети кредитного портфеля российских банков приходится на наиболее уязвимых заемщиков. Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, такие долги составляют примерно 19 трлн рублей. Она отметила, что дальнейшее расширение банками поддержки заемщиков может создать риски для финансовой системы, поэтому, по ее словам, важна прямая помощь гражданам и бизнесу со стороны государства.

- Новый настоятель Елоховского собора в Москве попал в больницу. Епископ Фома был назначен 22 апреля после смерти его предшественника протоиерея Александра Агейкина от коронавируса.

- Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве супруги. Жена 70-летнего Тома Хагена пропала в октябре 2018 года, тогда речь шла о похищении.