Москва вышла в лидеры по числу тестов на коронавирус среди мировых мегаполисов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 730 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 проведено в российской столице, сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

На 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира, говорится в сообщении.

По данным мэрии, каждый день в Москве анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

На коронавирусную инфекцию тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден COVID-19. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ, информирует сайт.

Кроме того, в российской столице проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями: медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.

По данным на утро вторника, в Москве выявлено 48 426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 130 пациентов вылечились. Число умерших, с учетом новых данных, достигло 546. В больницах находятся 17 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.