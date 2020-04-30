S&P сочла резервы Москвы достаточными для компенсации выпадающих из-за COVID-19 доходов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва располагает резервами, достаточными, чтобы компенсировать сокращение доходов вследствие пандемии COVID-19, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"По нашим оценкам, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей (около $13,5 млрд), - говорится в обзоре S&P. - Мы полагаем, что Москва будет расходовать накопленные остатки на счетах, прежде чем привлекать финансирование на рынках капитала".

Аналитики полагают, что сокращение доходов не окажет немедленного давления на рейтинг Москвы, поскольку оценка S&P собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) города - "bbb". Это на одну ступень выше долгосрочного кредитного рейтинга Москвы ("ВВВ-/стабильный").

Долгосрочный кредитный рейтинг Москвы аналогичен долгосрочному суверенному рейтингу Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте (ВВВ-/Стабильный/А-3), и аналитики S&P полагают, что российским региональным и местным органам власти (РМОВ) не может быть присвоен рейтинг выше суверенного уровня.

Сколько недополучит

Накануне заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, возглавляющий оперативный штаб по экономическому развитию, заявил, что бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей в этом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Ефимов не уточнил, планирует ли город сокращать расходы вслед за сокращением доходов.

"Согласно нашим прогнозам, если заявленное снижение налоговых доходов в размере 600 млрд рублей не будет сопровождаться соответствующим сокращением расходов, столица, видимо, исполнит бюджет с дефицитом в размере примерно 1 трлн рублей в 2020 г. Последняя редакция Закона о бюджете города Москвы на 2020 г. предполагает дефицит в размере 351 млрд рублей. В основе этих допущений значительный рост налоговых доходов - на 11% и увеличение совокупных расходов - на 17%, - говорится в обзоре. - По нашим оценкам, скоро должна появиться новая редакция Закона о бюджете, учитывающая снижение ожиданий в отношении налоговых поступлений в 2020 г. Следовательно, в соответствии с текущими допущениями о падении доходов и по-прежнему высоком росте расходов это приведет к полному расходованию накопленных остатков денежных средств в размере 1 трлн рублей к концу года".

Эксперты S&P ожидают, что дефицит бюджета Москвы в 2020 г. составит 350-450 млрд рублей, или 15-20% доходов, - в зависимости от глубины и длительности периода сокращения налоговых доходов и возможной приоритизации расходов.

Эксперты не ожидают значительной дополнительной поддержки со стороны правительства Российской Федерации, направленной на компенсацию этих убытков. Но допускают, что город обладает определенной гибкостью в отношении инвестиций на развитие инфраструктуры и проектов в сфере жилой недвижимости, поэтому возможно небольшое сокращение расходов по этим направлениям.

"По нашим оценкам, капитальные расходы составляют более 30% совокупных расходов города. В связи с этим мы допускаем, что в зависимости от решения руководства столицы Москва может приоритизировать расходные обязательства и отложить реализацию ряда инфраструктурных проектов", - говорится в обзоре.

В качестве позитивного фактора эксперты агентства отмечают очень низкий уровень долга Москвы - менее 5% совокупных доходов (выпуск облигаций в размере 30 млрд рублей со сроком погашения в 2022 г.).

"Мы учитываем высокую степень неопределенности относительно масштабов распространения и пика пандемии коронавируса. По оценкам органов власти некоторых стран, пик пандемии придется на середину 2020 г., и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение", - говорится в обзоре.