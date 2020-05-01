Большинство жителей столицы утром в пятницу остались дома

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома и соблюдают режим самоизоляции в День международной солидарности трудящихся, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,1.

В некоторых городах Московской области зафиксирован наиболее высокий показатель самоизоляции: в Королёве (4,1), Лобне (4,1), Железнодорожном (4,1), Красногорске (4,1).

Меньше всего этим утром соблюдают требования режима в Котельниках (3,0). В остальных городах Подмосковья отмечаются средние показатели.