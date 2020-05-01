Большинство жителей столицы утром в пятницу остались дома
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома и соблюдают режим самоизоляции в День международной солидарности трудящихся, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.
"Большинство людей дома", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,1.
В некоторых городах Московской области зафиксирован наиболее высокий показатель самоизоляции: в Королёве (4,1), Лобне (4,1), Железнодорожном (4,1), Красногорске (4,1).
Меньше всего этим утром соблюдают требования режима в Котельниках (3,0). В остальных городах Подмосковья отмечаются средние показатели.
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.
Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно.
Аналогичные меры введены и в Подмосковье.
С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.