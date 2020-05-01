Большинство россиян решили провести майские праздники в режиме самоизоляции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россияне в своем большинстве не планируют нарушать в майские праздники режим самоизоляции, проводя время дома или на даче, такие результаты показал опрос, проведенный сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе портала, от 57% до 63% опрошенных заявили, что проведут выходные дома, соблюдая режим самоизоляции, от 26% до 38% поедут на дачу с семьей, от 4% до 7% планируют устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% позовут гостей.

Отдыхающим с 1 по 5 мая было предложено выбрать один из этих четырех вариантов ответа. Опрос проводился 30 апреля в каналах стопкоронавирус.рф в Telegram и Viber. Проголосовали свыше 125,6 тыс. человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус. рф подчеркнула, что снятие ограничений напрямую зависит от того, как дисциплинированно россияне отнесутся к режиму самоизоляции на майских праздниках.