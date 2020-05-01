"Индекс самоизоляции" показал, что больше половины москвичей дома в Первомай

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Многие жители Москвы не покидают дома днем в Праздник Весны и Труда, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне, в четверг, в это же время индекс был равен 2,7.

Средний показатель самоизоляции отмечается и в некоторых городах Московской области: 3,5 - в Лобне, Фрязино и Люберцах, 3,4 - в Королёве, Электростали, Балашихе, Лыткарине, Красногорске и Одинцове.

Меньше всего домоседов 1 мая к этому часу - в Ногинске (2,6), Наро-Фоминске (2,7), Солнечногорске (2,7) и Пушкине (2,7).