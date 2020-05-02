"Индекс самоизоляции" в Москве снизился в сравнении с пятницей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На улицах Москвы немноголюдно, большинство москвичей дома, следует из статистики компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 4,2.

В некоторых городах Московской области отмечается высокий показатель самоизоляции: в Лыткарине (4,1), Фрязине (4,1), Подольске (4,0), Дзержинском (4,0), Люберцах (4,0), Железнодорожном (4,0), Электростали (4,0), Щелкове (4,0), Королёве (4,0), Ивантеевке (4,0), Мытищах (4,0), Красногорске (4,0) и Одинцове (4,0).

Многолюдно к этому часу на улицах Ступина (3,4), Ногинска (3,5), Домодедова (3,5) и Солнечногорска (3,5).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно.

Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.