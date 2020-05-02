Анна Попова заявила, что не все лаборатории делают достоверные тесты на COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не у всех лабораторий всегда получается проводить достоверные тесты на COVID-19: есть такие, где процент подтверждений на заражение может доходить до 40%, а остальные недостоверные.

"На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений, потому что у них процент точных результатов от 92 до 98. Но есть и такие, где коэффициент подтверждений, или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на "России 1" (ВГТРК) в субботу.

Она также рассказала, что не у всех вырабатываются антитела после заболевания - таких людей от 5 до 10%.

Попова ответила на вопрос о том, мог ли кто-то переболеть в январе-феврале, как об этом часто говорят: "В Российской Федерации тогда коронавируса - вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса - тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции".

Глава Роспотребнадзора также рассказала о том, что перед тестированием вакцины на животных потребуется создать мышей, которых можно заразить коронавирусом и затем следить за их выздоровлением, но это "никак не замедлит сроки создания вакцины". Оказалось, что обычные лабораторные мыши не чувствительны к вирусу.